Na een flauwe openingsfase kregen de toeschouwers in het Jan Breydelstadion pas in het tweede deel van de eerste helft doelgevaar te zien. Nils de Wilde zag zijn poging verdwijnen in een hoekschop, en voormalig Beerschot-spits Lawrence Shankland had de 0-1 aan de voet, maar zijn hakje ging net naast.

De Bruggelingen kwamen in het slot van de eerste helft toch op voorsprong, toen Malamine Efekele (40.) na een mooie aanval de openingsgoal in de korte hoek binnenlegde voorbij doelman Craig Gordon. Na de pauze probeerde Hearts gelijk te maken, maar Maxime Delanghe stond telkens pal om zijn netten schoon te houden.