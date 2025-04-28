29°C
Aanmelden
Sport
Blankenberge Ieper

Sas­sport Boe­zin­ge pakt eer­ste zege in der­de nati­o­na­le: 3 – 1 tegen Blankenberge

Boezinge-Blankenberge

Na tien jaar provinciaal voetbal keert Sassport Boezinge dit seizoen terug in de nationale reeksen. Na een last-minute promotie startte de ploeg met vraagtekens, maar in de eerste thuiswedstrijd tegen streekgenoot Blankenberge kon Boezinge voor het eerst drie punten pakken.

Blankenberge begon sterker en kwam vroeg op voorsprong dankzij Simon Savate: 0-1. Boezinge kwam nauwelijks aan aanvallen toe in de eerste helft, terwijl de bezoekers de wedstrijd domineerden.

Na de rust draaide het spelbeeld om. Boezinge nam het initiatief en kreeg loon naar werken: een strafschop van Ponjaert bracht de stand op 1-1. Kort daarna kopte kapitein Kevin Chateau de 2-1 binnen. Blankenberge zocht nog wanhopig de gelijkmaker, maar doelman Ahmed El Farri stond paraat. In blessuretijd bezegelde Ponjaert met zijn tweede elfmeter de overwinning: 3-1.

Eddy D'Hespeel
Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Boezinge

Meest gelezen

Waveofhope
Sport
Update

Davy die kustlijn afzwom, ligt momenteel op intensieve zorgen: "Zwaar onderkoeld"
Waregem koerse wedstrijden
Sport

Herbeleef Waregem Koerse
Waveofhope
Sport

"Mijn hart klopte niet meer zoals het hoort": Davy die kustlijn afzwom nog altijd in ziekenhuis met longontsteking

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

721 BB Boezingeeindronde

Geen promotie voor Sassport Boezinge na penaltythriller

Politie vindt grote hoeveelheid cannabis in wagen
Aanmelden