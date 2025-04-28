Blankenberge begon sterker en kwam vroeg op voorsprong dankzij Simon Savate: 0-1. Boezinge kwam nauwelijks aan aanvallen toe in de eerste helft, terwijl de bezoekers de wedstrijd domineerden.

Na de rust draaide het spelbeeld om. Boezinge nam het initiatief en kreeg loon naar werken: een strafschop van Ponjaert bracht de stand op 1-1. Kort daarna kopte kapitein Kevin Chateau de 2-1 binnen. Blankenberge zocht nog wanhopig de gelijkmaker, maar doelman Ahmed El Farri stond paraat. In blessuretijd bezegelde Ponjaert met zijn tweede elfmeter de overwinning: 3-1.