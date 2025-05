De aftrap werd tien minuten uitgesteld door een misverstand met de bezoekende buschauffeur. Het was de thuisploeg die meteen scherp begon. Ponjaert en Vandamme zorgden voor het eerste gevaar, maar de bal wilde er niet in. Humbeek loerde op stilstaande fases en sloeg tegen de gang van het spel in toe: Benhamman trapte een verlengde hoekschop binnen.

Lang duurde de voorsprong niet. Quincy Ponjaert trapte beheerst de 1-1 in doel na een slecht ontzette bal. Kort voor rust miste Shehu nog een grote kans voor de bezoekers.