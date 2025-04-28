6°C
Boe­zin­ge en Blan­ken­ber­ge hou­den elkaar in even­wicht: 0 – 0 in der­de nationale

boezinge - blankenberge

In derde nationale hebben Sassport Boezinge en Blankenberge elkaar dit weekend in evenwicht gehouden: na 90 minuten bleef het 0-0. Voor Boezinge, dat als nieuwkomer slechts drie zeges op zak heeft, betekent dit opnieuw een teleurstellend resultaat. Blankenberge blijft zo rustig in de middenmoot.

Boezinge zette in de openingsfase meteen druk op de defensie van de kustploeg. Sarr brak door via rechts en bediende Sané, maar diens schot ging naast. Blankenberge reageerde via Vanhulle, die een kans te wild afwerkte. Halverwege de eerste helft waren de beste kansen voor de bezoekers: Gantois kopte na een inworp richting doelman Vanbrabandt, en Longueville raakte de paal. Ruststand: 0-0.

Tweede helft

Na de pauze kwamen kansen sporadisch. Sané mocht alleen op Goblet af, maar de Blankenbergse doelman hield stand. Ook enkele kopkansen van Blankenberge werden door Vanbrabandt gekeerd. In de slotfase werd het nog even heet voor het Boezingse doel, maar de bal ging niet over de lijn.

Gianni Seeuws
Jenna Lebrun
Boezinge

