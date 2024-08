Normaal gezien krijgen supporters met een stadionverbod geen tickets voor Europese uitwedstrijden. Cercle had dit toch toegestaan met een aantal voorwaarden. En die werden in de thuiswedstrijd tegen Kilmarnock geschonden, toen een aantal supporters een vak voor Schotse VIP's binnendrong, en er pyrotechnisch materiaal werd afgestoken. Cercle kreeg daarvoor een boete van 11.000 euro. Ook in Molde was er gisteren een incident, en dus gaat Cercle tot nader order het veiligheidsplan weer verstrengen. Zondag is er overleg met de sfeergroepen.