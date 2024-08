Cercle opent zijn eerste thuiswedstrijd in veertien jaar tijd voor 10.000 fans in een sfeervol Jan Breydel. Na een waarschuwing van de Schotten (spits Vassell mist zijn schot) neemt de thuisploeg de match in handen. En dat geeft toch een ander beeld dan de thuisploeg. Kilmarnock moet vooral een laag blok zetten en afwachten.

Na twintig minuten staat de 1-0 op het bord. Ravych gaat door op rechts en geeft mee met Ouattara. Die zet ineens voor. Twee Schotse verdedigers hinderen elkaar en zo komt de bal bij kapitein Somers die niet aarzelt: van dichtbij de 1-0 op het bord. Cercle virtueel naar de derde voorronde van de Europa League.

Vijf minuten later kan Somers weer aanleggen. Zijn schot zeilt voorlangs.