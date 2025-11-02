© Belga
Op de 27e speeldag in de Challenger Pro League zijn de beloften van RSC Anderlecht zaterdag met 0-5 gaan winnen bij hun leeftijdsgenoten van Club Brugge. Bij de rust was het 0-2.
Club NXT kwam al na veertien minuten met tien te staan door een rode kaart voor Andre Garcia. Mathys Angely en Alexander De Ridder konden de numerieke meerderheid voor de pauze uitbuiten, Papa Aliya N'dao en Terry Van De Ven deden dat erna.
Vrijdag kon ook Kortrijk de punten thuis houden met 3-1 tegen Luik.
