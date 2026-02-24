Ronde van Brugge: Jasper Philipsen gaat straks voor derde zege in Vlaamse sprintklassieker
Vandaag staat voort het eerst een Ronde van Brugge (WorldTour) op de wielerkalender. Dat is de nieuwe naam van de Brugge-De Panne Classic, die in 2018 uit de as van de Driedaagse De Panne verrees. Met die etappekoers erbij, is deze editie al de vijftigste. Brugge is nu start- en aankomstplaats en het parkoers is helemaal hertekend, maar het blijft wel een sprintklassieker.
Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) kan de wedstrijd na 2023 en 2024 een derde keer op zijn erelijst brengen en lijkt daarvoor vooral Dylan Groenenwegen (Unibet Rose Rockets) te moeten vrezen. De Nederlander toonde vorige week zijn goede vorm door zowel Bredene-Koksijde als de GP Monseré te winnen. In De Panne sprintte hij in 2019 naar de bloemen. Yves Lampaert (Soudal Quick-Step) en de Colombiaan Juan Sebastian Molano (UAE Emirates) zijn de andere oud-winnaars aan de start. Lampaert wist in 2020 een massasprint te ontlopen, Molano verraste vorig jaar Jonathan Milan in een door valpartijen ontregelde sprint.
Ook de andere teams reken woensdag op één of meerdere sprinters.