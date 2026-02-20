Nieuwe WorldTour-wedstrijd ‘Ronde van Brugge’ mikt op sprinters met finish op Gulden-Vlieslaan
Op 25 en 26 maart krijgt Brugge er een gloednieuwe wielerwedstrijd bij. De Ronde van Brugge – de opvolger van de Classic Brugge-De Panne – kiest resoluut voor een vlak parcours en een sprintontknoping op de brede Gulden-Vlieslaan.
De nieuwe Ronde van Brugge vindt plaats op woensdag 25 maart (mannen) en donderdag 26 maart (vrouwen) en maakt deel uit van de WorldTour. In tegenstelling tot veel voorjaarsklassiekers mikt de organisatie bewust op de snelle mannen en vrouwen van het peloton.
Twee lussen
Het parcours is volledig vlak en bestaat uit twee grote lussen rond de provinciehoofdstad. De zuidelijke lus trekt richting Torhout, Wingene en Beernem. De noordelijke lus loopt via Damme, Koolkerke en Dudzele, met een passage langs Oostkamp. Op die noordelijke omloop zit ook een stuk van het WK-tijdritparcours van 2021, met snelle kilometers langs de Damse Vaart en de Brieversweg, de enige kasseistrook in de wedstrijd.
De mannen werken de noordelijke lus drie keer af en de zuidelijke één keer, goed voor 202,9 kilometer. De vrouwen rijden beide lussen één keer en komen zo aan 143,7 kilometer.
Historisch centrum als decor
De koers start in het hart van Brugge. Op ’t Zand vindt de ploegenpresentatie plaats, gevolgd door een officieuze start op de Markt. De finish ligt aan de stadsrand op de Gulden-Vlieslaan, op wandelafstand van ’t Zand, waar ook de podiumceremonie doorgaat.
Dankzij het lusvormige parcours krijgen toeschouwers de renners meermaals te zien. De mannen rijden twee keer over de aankomstlijn voor ze effectief finishen, de vrouwen één keer.
Veiligheid als topprioriteit
Organisator Golazo en vzw Koninklijke Veloclub Panne Sportief kozen samen met de stad Brugge bewust voor de brede Gulden-Vlieslaan als aankomstzone. “Veiligheid is onze absolute topprioriteit”, klinkt het bij de organisatie. “De laatste tien kilometer verlopen over obstakelvrije wegen en ook de Gulden-Vlieslaan is bijzonder breed.”
In de slotmeters komen er opblaasbare finish barriers van Safe Cycling. Daarnaast zet de organisatie led-totems, stootkussens en een uitgebreid team mobiele seingevers in. Twee weken voor de wedstrijd krijgen alle deelnemende ploegen ook een uitgebreide veiligheidsanalyse van het parcours.
Programma
Op woensdag 25 maart staat naast de mannenwedstrijd ook een wedstrijd van de Special Olympics gepland op de Gulden-Vlieslaan (13.15 tot 14.15 uur).
Donderdag 26 maart is het de beurt aan de vrouwen in de UCI Women’s WorldTour. De ploegenpresentatie start om 12 uur op ’t Zand. De officiële start volgt om 13.30 uur op de Markt. De eerste passage aan de finish wordt verwacht rond 15.45 uur, de aankomst omstreeks 17.10 uur. De podiumceremonie vindt plaats om 17.30 uur op ’t Zand.