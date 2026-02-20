Het parcours is volledig vlak en bestaat uit twee grote lussen rond de provinciehoofdstad. De zuidelijke lus trekt richting Torhout, Wingene en Beernem. De noordelijke lus loopt via Damme, Koolkerke en Dudzele, met een passage langs Oostkamp. Op die noordelijke omloop zit ook een stuk van het WK-tijdritparcours van 2021, met snelle kilometers langs de Damse Vaart en de Brieversweg, de enige kasseistrook in de wedstrijd.

De mannen werken de noordelijke lus drie keer af en de zuidelijke één keer, goed voor 202,9 kilometer. De vrouwen rijden beide lussen één keer en komen zo aan 143,7 kilometer.