De 21-jarige Romeo is de zoon van Club-icoon Sven Vermant en doorliep bij Club de jeugdreeksen. Na een uitleenbeurt aan Westerlo moest de jonge spits het dit seizoen bij de hoofdmacht van blauw-zwart aanvankelijk stellen met korte invalbeurten en speelde hij zelfs tweemaal mee met Club NXT in de Challenger Pro League.

Pas in de Champions' Play-offs kende de Belgische belofteninternational (8 caps) zijn doorbraak met zes goals en een assist in negen matchen en ook in de bekerfinale tegen aartsrivaal Anderlecht zorgde hij met twee doelpunten mee voor de overwinning. In totaal zit hij nu al aan 51 wedstrijden voor de hoofdmacht van blauw-zwart.

Romeo Vermant krijgt komend seizoen wel concurrentie van Nicolo Tresoldi in de spits bij Club Brugge. De 20-jarige Italiaanse Duitser maakte twee weken geleden de overstap van de Duitse tweedeklasser Hannover en ondertekende in het Jan Breydelstadion een contract tot 2029.