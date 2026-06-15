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Brugge

Rol­s­toe­lat­leet Kurt Dek­ler­ck pakt brons op WK Heyball

Kurt Declerck

Kurt Deklerck heeft een bronzen medaille behaald op het wereldkampioenschap Heyball in Oslo. Voor de Brugse rolstoelatleet was het zijn eerste deelname aan een WK in die discipline. Met de medaille voegt hij een elfde WK-medaille toe aan zijn palmares.

Het wereldkampioenschap vond afgelopen week plaats in de Noorse hoofdstad. Aan het tornooi namen 32 spelers uit zeven verschillende continenten deel. 

Brons via verliezersronde

Declerck begon het tornooi met een overwinning tegen de Sloveen Slacek, maar verloor daarna van de Oostenrijker Fink. Via de verliezersronde werkte hij zich opnieuw naar boven. Overwinningen tegen onder meer de Chinees Xin Chen, de Engelsman Southern en de Litouwer Linas Joniskis brachten hem tot in de halve finale.

Daarin bleek de Fin Jani Tähti, die later ook wereldkampioen werd, met 5-1 te sterk. Deklerck verovert zo brons.

"Ik ben trots op ﻿mezelf"

Kurt Declerck

"Ik ben trots op mezelf. Door gezondheidsproblemen ben ik een tijd weggeweest van het hoogste niveau. Dan doet het deugd om meteen een medaille te behalen", zegt Deklerck.

Voor de Bruggeling is het intussen al zijn elfde medaille op een wereldkampioenschap in drie verschillende biljartdisciplines: snooker, pool en heyball. Eerder werd hij al vijf keer wereldkampioen, waarvan vier keer in het snooker.

Heyball

Voorheen bekend als Chinese 8-Ball. Het is een biljartsport waarbij je speelt het met de genummerde ballen van pool, maar op een tafel met de traditionele, compacte pockets van snooker. Het is een soort mix van snooker en poolen. 

Kurt Declerck2
Kurt Declerck3
Niels Jonckheere
Snooker Heyball

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