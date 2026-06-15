Het wereldkampioenschap vond afgelopen week plaats in de Noorse hoofdstad. Aan het tornooi namen 32 spelers uit zeven verschillende continenten deel.

Brons via verliezersronde

Declerck begon het tornooi met een overwinning tegen de Sloveen Slacek, maar verloor daarna van de Oostenrijker Fink. Via de verliezersronde werkte hij zich opnieuw naar boven. Overwinningen tegen onder meer de Chinees Xin Chen, de Engelsman Southern en de Litouwer Linas Joniskis brachten hem tot in de halve finale.

Daarin bleek de Fin Jani Tähti, die later ook wereldkampioen werd, met 5-1 te sterk. Deklerck verovert zo brons.