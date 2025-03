Weinig in spanning in set twee, het tegenoverstelde in het begin van set drie. Menen probeerde zich punt per punt terug in de wedstrijd te knokken en kwam zelf even op voorsprong. Bij 13-11 vond Knack zijn niveau terug en ging het op en over zijn tegenstander richting 16-19. Menen spartelde nog tegen maar bij 21-24 moest het toch het hoofd buigen. 0-3 en een 17de beker voor Knack Roeselare.