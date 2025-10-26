Aanmelden
Roeselare Menen

Roe­se­la­re vlot voor­bij Bra­bo Ant­werp, ook Menen kan zegevieren

Knack Roeselare

Roeselare heeft zaterdag op de derde speeldag van de Lotto Volley League een vlotte zege behaald bij Brabo Antwerp. De landskampioen won met 0-3. De setstanden waren 7-25, 18-25 en 19-25.

Menen won van Guibertin met 3-0 (25-18, 25-13 en 25-14). In de stand tellen Roeselare, Menen en Haasrode Leuven allemaal het maximum van negen punten uit drie duels. Antwerp (6 punten) en Achel (5 punten) volgen. Aalst heeft vier punten. Voor Maaseik, Borgworm, Gent en Guibertin staat de nul nog altijd op het bord.

Roeselare veroverde vorig seizoen een vijfde Belgische titel op rij en stelde zo zijn 'treble' veilig. De West-Vlamingen wonnen immers ook de Beker van België en waren autoritair de beste in de allereerste editie van de BeNeConference, een grensoverschrijdende competitie met Nederlandse teams.

Knack Volley Roeselare

