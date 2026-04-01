Knack Roe­se­la­re haalt Neder­land­se mid­den­man Jochem Bloem

Bloem

Knack Volley Roeselare versterkt zich met de Nederlander Jochem Bloem. De 25-jarige middenman zal de komende twee seizoenen de kleuren van de West-Vlaamse topclub verdedigen. Dat heeft Roeselare dinsdag gemeld.

Bloem was de voorbije jaren aan de slag in Nederland bij Taurus (2020-2021), Reco/ZVH (2021-2022), Simplex/SSS Barneveld (2022-2024) en Draisma Dynamo Apeldoorn (2024-2026). "Met zijn profiel en groeipotentieel past Bloem perfect binnen de ambities van Knack Volley Roeselare, dat blijft inzetten op kwaliteit en ontwikkeling om zowel nationaal als internationaal te presteren", klinkt het in een mededeling. 

Roeselare won onlangs voor de tweede keer op rij de BeNe Conference, een competitie tussen de beste Belgische en Nederlandse volleyteams.

"Absoluut ander niveau"

Bloem kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij Roeselare. "Dit is absoluut een ander niveau dan wij in Nederland gewend zijn, wat ik de afgelopen twee jaar ook eigenhandig heb mogen ervaren als tegenstander in de BeNe Conference. Ik hoop met de kwaliteiten die ik beheers daar ook aan bij te kunnen dragen. Ik kan niet wachten om te gaan beginnen", zegt hij.

Belga
Knack Volley Roeselare

