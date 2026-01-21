Knack Roeselare heeft gisterenavond zijn vierde groepswedstrijd in de Champions League verloren tegen het Poolse Lublin, de leider in groep B. De Roeselarenaars gaven een 0-2-voorsprong uit handen en verloren finaal met 3-2. Tegelijkertijd is ook rode lantaarn Leuven Haasrode kansloos onderuitgegaan met 3-0 tegen de Italiaanse nummer één in groep E Lube Civitanova.