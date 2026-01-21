6°C
Roe­se­la­re geeft in laat­ste set zege uit han­den tegen lei­der Lublin

Knack Volley

Knack Roeselare heeft gisterenavond zijn vierde groepswedstrijd in de Champions League verloren tegen het Poolse Lublin, de leider in groep B. De Roeselarenaars gaven een 0-2-voorsprong uit handen en verloren finaal met 3-2. Tegelijkertijd is ook rode lantaarn Leuven Haasrode kansloos onderuitgegaan met 3-0 tegen de Italiaanse nummer één in groep E Lube Civitanova.

Roeselare startte goed aan de partij en won de eerste set met 22-25, net zoals de openingsset wisten de bezoekers de tweede set van deze wedstrijd naar zich toe te trekken (23-25). Toch knokte groepsleider Lublin zich terug in de wedstrijd met winst in de derde en vierde set: 27-25 en 25-16. In de beslissende set zette de leider de 3-2-eindstand vast (15-13).

Twee thuiswedstrijden

Voor Knack resten er nog twee thuiswedstrijden, tegen de Turkse clubs Galatasaray (10 februari) en Ankara (18 februari). De troepen van coach Verhanneman mikken op de tweede stek in groep B. 

De vijf groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers twee en de beste derde spelen barrages. Voor de overige nummers drie gaat het Europese avontuur voort in de kwartfinales van de CEV Cup.

Belga
Knack Volley Roeselare Champions League Volleybal

