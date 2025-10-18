Vanochtend kwam een bijzondere gast op bezoek op de Sportcampus Lange Munte in Kortrijk. Tijdens een G-voetbalwedstrijd tussen Kortrijk en Club Brugge kwam een echte robot in actie. Met dit bijzonder moment wil de Kortrijkse club tonen dat G-voetbal om meer draait dan alleen sport.
Na de opwarming en de traditionele teamfoto kon de G-match officieel van start gaan. De blikvanger op het veld was zonder twijfel robot Ben-Ben, die zelfs langs de zijlijn de show stal. Met het bezoek van de robot wil de club benadrukken dat G-voetbal draait om verbondenheid, plezier en gelijke kansen voor iedereen.
Technologie met een maatschappelijk doel
“Vorige week hebben we al een test gedaan met onze spelers tijdens een training en dat was fantastisch,” vertelt bestuurder en trainer van G-voetbal Kortrijk Dave Vanhoutte. “De robot heeft niet alleen een speels, maar ook een maatschappelijk doel. De aftrap is natuurlijk leuk voor onze spelers, maar we willen er ook verder mee aan de slag. Op termijn kan de robot een maatschappelijke rol krijgen.”
Robots als hulpmiddel
De robot werd ontwikkeld door het Ieperse bedrijf Bots-R-Here, dat de technologie importeert uit China en aanpast aan de noden van de klant. Ter plaatse worden de robots bestuurd met een afstandsbediening. Het bedrijf hoopt ze in de toekomst te kunnen inzetten als hulpmiddel in verschillende omgevingen, zoals sportclubs of zorginstellingen.
“In het voetbal kunnen robots spelers helpen bepaalde bewegingen en technieken aan te leren,” klinkt het bij Bots-R-Here. “We kunnen die handelingen programmeren zodat de robot ze voordoet, waarna spelers ze kunnen imiteren.”
De spelers van Kortrijk waren alvast enthousiast over hun nieuwe teamgenoot.