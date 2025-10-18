De robot werd ontwikkeld door het Ieperse bedrijf Bots-R-Here, dat de technologie importeert uit China en aanpast aan de noden van de klant. Ter plaatse worden de robots bestuurd met een afstandsbediening. Het bedrijf hoopt ze in de toekomst te kunnen inzetten als hulpmiddel in verschillende omgevingen, zoals sportclubs of zorginstellingen.

“In het voetbal kunnen robots spelers helpen bepaalde bewegingen en technieken aan te leren,” klinkt het bij Bots-R-Here. “We kunnen die handelingen programmeren zodat de robot ze voordoet, waarna spelers ze kunnen imiteren.”

De spelers van Kortrijk waren alvast enthousiast over hun nieuwe teamgenoot.