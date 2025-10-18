13°C
Aanmelden
Sport
Kortrijk

Robot in actie tij­dens G‑voetbalwedstrijd in Kortrijk

Robot in G voetbal

Vanochtend kwam een bijzondere gast op bezoek op de Sportcampus Lange Munte in Kortrijk. Tijdens een G-voetbalwedstrijd tussen Kortrijk en Club Brugge kwam een echte robot in actie. Met dit bijzonder moment wil de Kortrijkse club tonen dat G-voetbal om meer draait dan alleen sport.

Na de opwarming en de traditionele teamfoto kon de G-match officieel van start gaan. De blikvanger op het veld was zonder twijfel robot Ben-Ben, die zelfs langs de zijlijn de show stal. Met het bezoek van de robot wil de club benadrukken dat G-voetbal draait om verbondenheid, plezier en gelijke kansen voor iedereen.

Technologie met een maatschappelijk doel

“Vorige week hebben we al een test gedaan met onze spelers tijdens een training en dat was fantastisch,” vertelt bestuurder en trainer van G-voetbal Kortrijk Dave Vanhoutte. “De robot heeft niet alleen een speels, maar ook een maatschappelijk doel. De aftrap is natuurlijk leuk voor onze spelers, maar we willen er ook verder mee aan de slag. Op termijn kan de robot een maatschappelijke rol krijgen.”

Robots als hulpmiddel

De robot werd ontwikkeld door het Ieperse bedrijf Bots-R-Here, dat de technologie importeert uit China en aanpast aan de noden van de klant. Ter plaatse worden de robots bestuurd met een afstandsbediening. Het bedrijf hoopt ze in de toekomst te kunnen inzetten als hulpmiddel in verschillende omgevingen, zoals sportclubs of zorginstellingen.

“In het voetbal kunnen robots spelers helpen bepaalde bewegingen en technieken aan te leren,” klinkt het bij Bots-R-Here. “We kunnen die handelingen programmeren zodat de robot ze voordoet, waarna spelers ze kunnen imiteren.”

De spelers van Kortrijk waren alvast enthousiast over hun nieuwe teamgenoot.

Leonie Cossement
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
G-voetbal Robot

Meest gelezen

COREtec Dome Oostende
Sport

Jurgen Vanpraet moet vertrekken als CEO van Basketbalclub Oostende
MTB Night Ride Kortemark
Sport

600 mountainbikers rijden 's nachts door kerk en gebouwen in Kortemark
KVDO Westhoek
Sport

KVDO klimt naar gedeelde tweede plaats na late zege in derby

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Mandel Gullegem

Mandel United blijft ongeslagen na nipte 2-1 zege tegen Gullegem
Volley Marke Webis vs Stekene

Beker van België Volleybal: Menen bekert verder, Marke-Webis uitgeschakeld
VB Oostkamp Torhout Thibaut

Oostkamp domineert derby tegen Torhout: 5-1 overwinning
Jeline Vandromme

ITF Junior Finals: Jeline Vandromme verovert titel in China
Opstaan na de val Marvin Odent

Marvin Odent inspireert met nieuw boek ‘Opstaan na de val’
Club Brugge - voorbereiding Champions League

Club Brugge klaar voor zware klus tegen Bayern München
Aanmelden