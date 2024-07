De Belgen begonnen aan de wedstrijd zonder Nicolas de Kerpel en Cédric Charlier, die uit voorzorg aan de kant werden gehouden. Voor Kortrijkzaan Arthur De Sloover was het een thuismatch op het veld van zijn ex-club Saint-Georges. De Red Lions leken op de goede weg na de snelle openingstreffer van Arno Van Dessel in de vierde minuut. De Zuid-Afrikanen reageerden, in tegenstelling tot hun vrouwelijke tegenhangers die eerder op de avond tegen de Red Panthers kansloos met 7-0 verloren, meteen via Nqobile Ntuli.