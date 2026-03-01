Aanmelden
Red Fla­mes pak­ken 6 op 6 na nieu­we zege tegen Isra­ël, Wul­laert rondt kaap 100 goals

Tessa Wullaert

De Belgische voetbalvrouwen hebben zaterdag ook hun tweede kwalificatiewedstrijd richting het WK van 2027 gewonnen. De Red Flames versloegen, net als afgelopen dinsdag, Israël op neutraal terrein in Hongarije met 5-0. De West-Vlaamse Tessa Wullaert blonk uit met een hattrick en rondde met haar tweede doelpunt van de wedstrijd de kaap van honderd goals bij de nationale ploeg.

Wullaert (10. en 16.) trof snel tweemaal raak en zette de oppermachtige Flames zo meteen op een dubbele voorsprong. Haar tweede treffer was het honderdste doelpunt in het shirt van België - een record bij de vrouwen en mannen. Via Zenia Mertens (19.) werd het snel 3-0. Opnieuw Wullaert (66.) zorgde op strafschop, met haar 101e treffer, voor de 4-0. Kassandra Missipo (90.+3) kopte in het slot de 5-0 binnen.

De speelsters van Elisabet Gunnarsdottir openden hun kwalificatiecampagne in groep B4 deze week met een tweeluik tegen Israël. Wegens de gespannen situatie in het Midden-Oosten vonden beide wedstrijden in het Hongaarse Budaörs plaats. De Flames wonnen dinsdag de 'uitwedstrijd' met 0-3 en trokken zaterdag ook in de 'thuiswedstrijd', die dus niet in België kon doorgaan, met 5-0 aan het langste eind.

De Belgische voetbalvrouwen gaan aan de leiding met het maximum van zes punten uit twee wedstrijden. Schotland en Luxemburg, die hun wedstrijd van de tweede speeldag nog moeten afwerken, maken de poule vol. Als volgende opdracht staan de Flames op 14 en 18 april voor een dubbele confrontatie met Schotland. Ze sluiten de eerste fase van hun WK-kwalificatiecampagne af op 5 en 9 juni in een tweeluik tegen Luxemburg.

De Flames zijn in het complexe kwalificatiesysteem op het tweede niveau verzeild geraakt (B-divisie). De top drie in elke groep van de B-divisie kwalificeert zich voor de play-offs, waarin de Flames nog twee rondes moeten overleven met het oog op hun eerste WK-ticket ooit.

Belga
Leonie Delodder

Leonie Delodder
Red Flames Voetbal

