Petry speelde sinds 2021 voor Genk, dat haar overnam van Standard Fémina. "De Red Flame heeft een neus voor doelpunten en kent de Lotto Super League door en door", stelt Club.

Op de recente Pro League Awards werd Petry nog knap vijfde in de verkiezing van Speelster van het seizoen. De aanvalster hoort ook tot de selectie van Elisabet Gunnarsdottir voor het tweeluik van de Red Flames in de Nations League. Morgen spelen ze tegen Spanje in Leuven en op 3 juni tegen Portugal in Funchal.