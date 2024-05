Club YLA bereikte de finale dankzij een 1-0-zege, na verlengingen, in de halve finales tegen AA Gent Ladies. Club had eerder ook al titelverdediger Standard (zestiende finales) en Racing Genk Ladies (kwartfinales) uitgeschakeld.

OH Leuven had in de halve finales met ruime 0-7-cijfers de maat genomen van Zulte Waregem. In de achtste finales werd met 2-3, na verlengingen, gewonnen van Anderlecht.

In de Lotto Super League zijn de play-offs intussen volop aan de gang. Anderlecht leidt daarin voorlopig met 35 punten. OH Leuven volgt met evenveel punten als tweede. Ook Standard (33 ptn) is nog niet uitgeteld voor de titel. Dat is wel het geval voor Club YLA. Dat volgt als vijfde, met 18 punten. Club kon in de play-offs in zes wedstrijden nog niet winnen (twee draws en vier nederlagen).