Brugge kleurde vandaag sportief, want de stad was voor de achtste keer het decor van de Athora Bruges Marathon. Op ’t Zand verzamelden vanochtend maar liefst 12.000 deelnemers voor de start. Een recordaantal, goed voor 3.000 lopers meer dan vorig jaar.
Langs het parcours konden de lopers rekenen op de nodige sfeer en steun. Overal stonden supporters met spandoeken en ludieke borden om de deelnemers aan te moedigen.
Na één uur en zeven minuten kwam de eerste deelnemer van de halve marathon over de finish. Ruben Cornelus kroonde zich tot winnaar van de Athora Bruges Half Marathon.
Veel buitenlandse lopers
Opvallend is dat een kwart van de deelnemers van buiten België kwam, waardoor de Brugse binnenstad ook internationaal een populaire bestemming blijft voor lopers.
Stadsmarathons blijven elk jaar aan populariteit winnen, een trend die vooral te maken heeft met het groeiende bewustzijn rond gezondheid en bewegen.