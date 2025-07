Talbi kende afgelopen seizoen zijn doorbraak bij blauw-zwart. Hij speelde meer dan 25 competitiewedstrijden bij de Bruggelingen en maakte een sterke indruk in de Champions League. In de tussenronde op het kampioenenbal scoorde hij twee doelpunten tegen het Atalanta van Charles De Ketelaere, waardoor Club de terugwedstrijd met 1-3 won en doorstootte naar de achtste finales. In totaal speelde Talbi 53 wedstrijden (zeven goals, vijf assists) voor de Brugse hoofdmacht. Hij won in Brugge een landstitel (2024) en een beker (2025).

Talbi werd geboren en getogen in België en speelde ook voor de jeugdploegen van de Rode Duivels, maar maakte in maart de keuze om voor de Marokkaanse nationale ploeg uit te komen. Hij wacht echter nog steeds op zijn eerste selectie voor de Atlasleeuwen.