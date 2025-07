De Cuyper doorliep sinds 2008 de jeugdacademie van Club Brugge en maakte begin 2020, in de tussenronde van de Europa League tegen Manchester United, zijn debuut voor de hoofdmacht van blauw-zwart. De linkervleugelverdediger werd in 2021 voor twee seizoenen uitgeleend aan Westerlo, met wie hij in 2022 naar de Jupiler Pro League promoveerde, en werd nadien een vaste waarde bij Club. De Cuyper speelde in totaal 114 wedstrijden voor de Bruggelingen, waarin hij negen keer raak trof en 22 assists gaf. Met blauw-zwart werd hij drie keer kampioen (2020, 2021 en 2024) en veroverde hij een keer de Beker van België (2025) en de Belgische Supercup (2021).

De Cuyper debuteerde in juni vorig jaar, in de oefeninterland tegen Montenegro (2-0-zege) voorafgaand aan het EK, ook al voor de Rode Duivels. In Duitsland kwam de West-Vlaming niet in actie, maar nadien kreeg hij wel geregeld een basisplaats bij België. In totaal verzamelde hij al tien caps bij de nationale ploeg.

Volgens mediaberichten legt Brighton ruim twintig miljoen euro op tafel voor de diensten van De Cuyper. Het team van Fabian Hürzeler beëindigde het vorige seizoen in de Premier League als achtste en greep daardoor nipt naast een Europees ticket.