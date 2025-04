Luca Vierstraete rijdt natuurlijk voor AG Insurance-Soudal, de vrouwenafdeling van de structuur, en dat is geen toeval. De belofte uit Heule behoort tot de Belgische top op de piste, en won vorige week al de testtijdrit in Borlo. Het PK in Ruddervoorde komt daags na een klimstage, maar dat houdt haar niet tegen om naar een topchrono te fietsen. Luca Vierstraete, AG Insurance-Soudal : “Ik had wel niet gedacht dat ik op zo'n korte tijdrit zoveel voorsprong zou pakken. De benen voelden goed, en ik trapte de wattages die ik moest trappen, het ging prima eigenlijk. Ik kom nochtans uit een klimstage, maar de benen voelden nog fris aan. Ik had echt wel een goed gevoel”.