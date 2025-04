Ruben De Marez, al vaak tweede geweest hier, is zonder ambitie naar Ruddervoorde gekomen, maar 25'34" is voldoende voor zijn allereerste provinciale trui. “Een aantal jaar geleden, ik reed toen bij Dovy, had ik er echt wel een doel van gemaakt. Op die dag had ik echt een offday, ik was toen pas vijfde. Ik ben toen naar huis gereden, mijn fiets voor het huis gezet, een foto genomen, die verkocht en gezegd dat ik nooit van mijn leven nog een tijdrit zou rijden. Dus ja, het kan verkeren.”

Morgen krijg je nog een verslag van de juniores en de vrouwen.