Dender nam in Kortrijk al snel het heft in handen. Na een kwartier klom de promovendus op voorsprong toen Mohamed Berte raak kopte, 0-1. De Kerels waren even helemaal het noorden kwijt en kregen twee minuten later al een nieuwe klap. spits Aurelien Scheidler strafte geblunder van Kortrijk-aanvoerder Joao Silva af en wipte de bal over Kortrijk-doelman Tom Vandenberghe in doel, 0-2. Net voor rust legden de manschappen van coach Vincent Euvrard de partij in een definitieve plooi. Opnieuw Scheidler prikte de 0-3 op het bord.

Na de pauze kreeg Kortrijk logischerwijs wat meer het initiatief, maar daar deed het weinig mee. Abdelkahar Kadri kon als enige af en toe dreigen. De rampavond was compleet toen de Algerijnse spelmaker in het slot met een (zware?) blessure van het veld moest gedragen worden. Eindstand: 0-3. Kortrijk blijft veertiende in de stand met 18 punten, maar Cercle (17 punten) kan daar vanavond nog overspringen. De Vereniging bekampt KAA Gent in de Planet Group Arena.