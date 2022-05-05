16°C
Aanmelden
Sport
Izegem

Pech voor Ize­gem­se turn­ster Jade Van­steen­kis­te: tij­de­lijk out door polsblessure

Jade Vansteenkiste

©Belga

Turnster Jade Vansteenkiste uit Izegem is aan haar pols geopereerd. Dat maakt ze bekend op sociale media. Daardoor zal ze een tijdje aan de kant blijven.

"Tijdens de voorbereiding op de wereldkampioenschappen (in Jakarta in oktober, red.) kreeg ik last van mijn pols. Het was onder controle, maar na overleg met specialisten en mijn team hebben we besloten dat een operatie het beste was", schrijft de 22-jarige turnster.

"Het is de beste keuze op lange termijn, vooral met het oog op mijn olympische droom", verwees ze naar Los Angeles 2028. Eind oktober moest Vansteenkiste op dat WK in Jakarta passen door een bacteriële infectie.

Jade Vansteenkiste
Sport

Pech voor Jade Vansteenkiste: geen WK turnen door bacteriële infectie
Belga
Redactie
Turnen

Meest gelezen

Ronny poelvoorde 01
Sport

Voormalig veldrijder Ronny Poelvoorde overleden
eli iserbyt
Sport

Veldrijder Eli Iserbyt krijgt slecht nieuws op laatste echo in UZ Gent
Vd V Oostkamp 2
Sport

Sterren van FC Barcelona slapen straks in Oostkamp: hotel streng beveiligd, burgemeester vraagt rust te bewaren

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Glen Cuyle
Update

WK turnen: Glen Cuyle plaatst zich voor finale aan ringen
Glen Cuyle

Gym Izegem levert met Glen Cuyle en Jade Vansteenkiste twee gymnasten voor WK turnen
Belgaimage 97776542

Turner Glen Cuyle eindigt in finale aan de ringen als laatste
Cuyle

Glen Cuyle plaatst zich voor de finale aan de ringen
2023-03-31 00:00:00 - West-Vlamingen plaatsen zich voor allroundfinale WK toestelturnen junioren

West-Vlamingen plaatsen zich voor allroundfinale WK toestelturnen junioren

Turnster Margaux Daveloose (18) stopt met topsport
Aanmelden