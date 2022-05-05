"Tijdens de voorbereiding op de wereldkampioenschappen (in Jakarta in oktober, red.) kreeg ik last van mijn pols. Het was onder controle, maar na overleg met specialisten en mijn team hebben we besloten dat een operatie het beste was", schrijft de 22-jarige turnster.

"Het is de beste keuze op lange termijn, vooral met het oog op mijn olympische droom", verwees ze naar Los Angeles 2028. Eind oktober moest Vansteenkiste op dat WK in Jakarta passen door een bacteriële infectie.