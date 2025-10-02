Gym Izegem levert met Glen Cuyle en Jade Vansteenkiste twee gymnasten voor WK turnen
Twee turners van Gym Izegem trekken volgende week naar Jakarta voor het WK turnen. Glen Cuyle mikt op een plaats in de top acht aan de ringen, terwijl Jade Vansteenkiste hoopt zich opnieuw te plaatsen voor de allroundfinale.
Volgend weekend start in het Indonesische Jakarta het wereldkampioenschap turnen. In de Belgische selectie van zes atleten zitten twee West-Vlamingen: Glen Cuyle en Jade Vansteenkiste, allebei van Gym Izegem.
Voor Cuyle is het WK een nieuw hoofdstuk na een bewogen jaar. Op de Olympische Spelen in Parijs haalde hij de finale aan de ringen, maar een blessure hield hem daarna een tijd aan de kant. Intussen is hij weer op niveau: hij won recent nog een wereldbeker.
“Ik heb in Parijs veel geleerd over omgaan met stress en publiek”, zegt Cuyle. “Dat was toen allemaal nieuw, maar ik neem die ervaring nu mee naar het WK. De concurrentie is sterk, maar als ik mijn oefening perfect uitvoer, is een top acht zeker mogelijk.”
Jade Vansteenkiste wil in Jakarta opnieuw de allroundfinale bereiken. Op het EK in mei eindigde ze als dertiende. Om zich te plaatsen voor de finale moet ze bij de top 24 eindigen in de kwalificaties. “Als ik mijn oefening doe zoals ik het kan en ik haal de finale niet, dan weet ik toch dat ik mijn beste programma heb neergezet”, zegt Vansteenkiste. “Maar natuurlijk is een finale halen veel leuker.”
Beide Izegemnaren kijken alvast uit naar het tornooi. “Ik zie het echt wel zitten”, klinkt het bij Cuyle. “Het was een lange voorbereiding, maar we hebben hard gewerkt. En wat zon en warmte in Jakarta, dat zal ook deugd doen.”