Voor Cuyle is het WK een nieuw hoofdstuk na een bewogen jaar. Op de Olympische Spelen in Parijs haalde hij de finale aan de ringen, maar een blessure hield hem daarna een tijd aan de kant. Intussen is hij weer op niveau: hij won recent nog een wereldbeker.

“Ik heb in Parijs veel geleerd over omgaan met stress en publiek”, zegt Cuyle. “Dat was toen allemaal nieuw, maar ik neem die ervaring nu mee naar het WK. De concurrentie is sterk, maar als ik mijn oefening perfect uitvoer, is een top acht zeker mogelijk.”