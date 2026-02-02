8°C
Roeselare

90 jaar en ook nu denkt turn­le­raar Aimé nog niet aan stop­pen: les­ge­ven houdt me jong”

Aime 90 1

In Rumbeke heeft Aimé Vandaele zijn negentigste verjaardag gevierd tijdens de wekelijkse turnles van Okra. Opmerkelijk, want de voormalige politieagent staat al dertig jaar zelf voor de groep als lesgever.

Aimé Vandaele uit Roeselare werd tijdens de turnles van Okra Rumbeke–Oekene verrast met een verjaardagslied. De kersverse negentiger geeft er al drie decennia les aan senioren en is daarmee een opvallende verschijning. “Ik heb nooit gedacht dat ik negentig jaar zou worden. Ik voel het niet eens”, zegt hij lachend.

“Ik heb nooit gedacht dat ik negentig jaar zou worden. Ik voel het niet eens."

Aimé Vandaele, turnleraar

Voor de leden van Okra is hij een vertrouwd gezicht. “Dat is wel een unicum: iemand van 90 die nog les geeft”, zegt Denise Vandecasteele. “De lessen zijn altijd goed voorbereid. Hij weet precies wat hij gaat doen, en zo blijven wij ook in beweging”, vult cursiste Greet Debaere aan.

Turnleraar en mantelzorger

Volgens zijn dochters is de turnles mee het geheim van zijn vitaliteit. “Hij heeft altijd turnleraar willen zijn. Dat hij dat nu nog doet, houdt hem jong en fit. Hij is soms zelfs leniger dan wij”, zegt dochter Grietje Vandaele. “We zijn ontzettend trots. Hij gaat ook nog elke dag naar onze mama in het woonzorgcentrum en is zelfs lang mantelzorger geweest.”

Zelf ziet Aimé het eenvoudig: “Wat is het geheim? Dat turnen, ja. Dat is het geheim dat ik het zo ver gebracht heb.”

Aime 90 2

"Ik kan het niet missen"

Ook de cursisten zijn overtuigd van het nut van de wekelijkse les. “Ik ben al 85. Bewegen als je kunt, is het beste dat er bestaat”, zegt Vandecasteele. “Als je begint te zitten en niet meer beweegt, dan verergert het.”

Stoppen is voor Aimé voorlopig niet aan de orde. “Voor het ogenblik voel ik het niet moeilijk worden. Integendeel, als ik naar de turnles kom en weer naar huis ga, voel ik me nog beter”, zegt hij. “Ik jeun me daarin. Ik kan het niet missen en ik zal voortdoen.”

