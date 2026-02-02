Volgens zijn dochters is de turnles mee het geheim van zijn vitaliteit. “Hij heeft altijd turnleraar willen zijn. Dat hij dat nu nog doet, houdt hem jong en fit. Hij is soms zelfs leniger dan wij”, zegt dochter Grietje Vandaele. “We zijn ontzettend trots. Hij gaat ook nog elke dag naar onze mama in het woonzorgcentrum en is zelfs lang mantelzorger geweest.”

Zelf ziet Aimé het eenvoudig: “Wat is het geheim? Dat turnen, ja. Dat is het geheim dat ik het zo ver gebracht heb.”