Met de Red Flames pakte Wullaert vorig jaar in de Nations League de scalp van toplanden Nederland en Engeland. "Dat waren uitzonderlijke, historische overwinningen. We hebben onszelf toen overtroffen en hebben België verwend. Als team zijn we gegroeid, maar we hebben onze top nog niet bereikt. Het geloof is er na die overwinningen dat we van toplanden kunnen winnen", besloot Wullaert.