Volgens KV Oostende werd Mebude ondertussen succesvol geopereerd. "Morgen krijgen we normaal gezien meer uitsluitsel over zijn situatie. We bedanken alvast de medische staf van het AZ Sint-Jan Brugge voor de goede zorgen. We denken aan Dapo en zijn familie en wensen hen veel sterkte en beterschap toe in deze moeilijke tijden", klinkt het zondagavond.