Op deze vijf West-Vla­min­gen rekent Rudi Gar­cia tegen Noord-Mace­do­nië en Wales

Bondscoach Rudi Garcia heeft vrijdagnamiddag in Tubeke zijn 26-koppige selectie bekendgemaakt voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Macedonië (vrijdag 10 oktober om 20u45 in Gent) en Wales (maandag 13 oktober om 20u45 Belgische tijd in Cardiff).

Bij de verdedigers mogen Maxim De Cuyper, Brandon Mechele en Joaquin Seys zich opmaken voor het tweeluik met de Rode Duivels. De Cuyper scoorde afgelopen weekend nog z'n eerste goal voor nieuwe club Brighton. Mechele en Seys wonnen wel tegen Standard, maar moeten na de nederlaag tegen Atalanta de rug rechten tegen leider Union, komend weekend. Voor Seys is het z'n derde selectie, maar de Gistelnaar maakte nog nooit minuten. Blessures hielden de linksachter telkens aan de kant. 

Op het middenveld mag Charles Vanhoutte zich bewijzen. Voor de Kortrijkzaan is het z'n eerste selectie na z'n transfer van landskampioen Union naar Nice. Verder maakt ook Club Brugge-speler Hans Vanaken deel uit van de selectie. 

Wel CDK, geen Vermant

In de spits is Charles De Ketelaere dan weer een opvallende aanwezige. In de Champions League wedstrijd tegen Club Brugge van afgelopen dinsdag ontbrak de Bruggeling nog door een blessure. 

Vooraf werd ook de naam van Romeo Vermant luidop genoemd om in afwezigheid van Romelu Lukaku een eerste selectie af te dwingen. Zijn naam prijkt evenwel niet op het lijstje van bondcoach Garcia. Vermant is wel opgeroepen voor de beloften en moet daar eerst nog de nodige ervaring op het internationale toneel op doen.

Romeo Vermant

Celien Tanghe

Celien Tanghe
