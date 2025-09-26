Bij de verdedigers mogen Maxim De Cuyper, Brandon Mechele en Joaquin Seys zich opmaken voor het tweeluik met de Rode Duivels. De Cuyper scoorde afgelopen weekend nog z'n eerste goal voor nieuwe club Brighton. Mechele en Seys wonnen wel tegen Standard, maar moeten na de nederlaag tegen Atalanta de rug rechten tegen leider Union, komend weekend. Voor Seys is het z'n derde selectie, maar de Gistelnaar maakte nog nooit minuten. Blessures hielden de linksachter telkens aan de kant.

Op het middenveld mag Charles Vanhoutte zich bewijzen. Voor de Kortrijkzaan is het z'n eerste selectie na z'n transfer van landskampioen Union naar Nice. Verder maakt ook Club Brugge-speler Hans Vanaken deel uit van de selectie.

