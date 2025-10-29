Oostkamp verwelkomt sterrenensemble van FC Barcelona: burgemeester vraagt rust te bewaren
De spelers van FC Barcelona logeren vanavond en morgen in het Van der Valk Hotel in Oostkamp. De Spaanse topploeg bereidt zich daar in alle rust voor op de Champions League-wedstrijd van morgenavond tegen Club Brugge in het Jan Breydelstadion.
Burgemeester Jan de Keyser heet de Catalaanse sterrenploeg van harte welkom in zijn gemeente. “Oostkamp is trots om opnieuw een topploeg uit het internationale voetbal te mogen ontvangen”, zegt hij. “Dat toont dat we over uitstekende infrastructuur beschikken én dat onze gemeente een betrouwbare partner is voor grote sportorganisaties.”
"Willen dat alles ordelijk en veilig verloopt"
Het hotel is volledig afgehuurd door FC Barcelona. Ook de bar, het restaurant en de parking blijven tijdelijk afgesloten voor het publiek. De burgemeester roept supporters en nieuwsgierigen op om de spelers met rust te laten. “We willen dat onze gasten zich rustig kunnen voorbereiden, en dat alles ordelijk en veilig verloopt”, klinkt het.
De gemeente en de lokale politie werken trouwens ook volgens een strikt veiligheidsplan om het verblijf van de Spaanse ploeg in goede banen te leiden. “Oostkamp heeft de nodige ervaring met het ontvangen van internationale teams”, aldus de burgemeester. “We doen dat met trots, maar ook met de nodige sereniteit.”