Het hotel is volledig afgehuurd door FC Barcelona. Ook de bar, het restaurant en de parking blijven tijdelijk afgesloten voor het publiek. De burgemeester roept supporters en nieuwsgierigen op om de spelers met rust te laten. “We willen dat onze gasten zich rustig kunnen voorbereiden, en dat alles ordelijk en veilig verloopt”, klinkt het.

De gemeente en de lokale politie werken trouwens ook volgens een strikt veiligheidsplan om het verblijf van de Spaanse ploeg in goede banen te leiden. “Oostkamp heeft de nodige ervaring met het ontvangen van internationale teams”, aldus de burgemeester. “We doen dat met trots, maar ook met de nodige sereniteit.”