15°C
Aanmelden
Sport
Oostkamp

Oost­kamp ver­wel­komt ster­re­n­en­sem­ble van FC Bar­cel­o­na: bur­ge­mees­ter vraagt rust te bewaren

Vd V Oostkamp 2

De spelers van FC Barcelona logeren vanavond en morgen in het Van der Valk Hotel in Oostkamp. De Spaanse topploeg bereidt zich daar in alle rust voor op de Champions League-wedstrijd van morgenavond tegen Club Brugge in het Jan Breydelstadion.

Burgemeester Jan de Keyser heet de Catalaanse sterrenploeg van harte welkom in zijn gemeente. “Oostkamp is trots om opnieuw een topploeg uit het internationale voetbal te mogen ontvangen”, zegt hij. “Dat toont dat we over uitstekende infrastructuur beschikken én dat onze gemeente een betrouwbare partner is voor grote sportorganisaties.”

"Willen dat alles ordelijk en veilig verloopt"

Het hotel is volledig afgehuurd door FC Barcelona. Ook de bar, het restaurant en de parking blijven tijdelijk afgesloten voor het publiek. De burgemeester roept supporters en nieuwsgierigen op om de spelers met rust te laten. “We willen dat onze gasten zich rustig kunnen voorbereiden, en dat alles ordelijk en veilig verloopt”, klinkt het.

De gemeente en de lokale politie werken trouwens ook volgens een strikt veiligheidsplan om het verblijf van de Spaanse ploeg in goede banen te leiden. “Oostkamp heeft de nodige ervaring met het ontvangen van internationale teams”, aldus de burgemeester. “We doen dat met trots, maar ook met de nodige sereniteit.”

Vd V Oostkamp
Redactie
Champions League

Meest gelezen

Ronny poelvoorde 01
Sport

Voormalig veldrijder Ronny Poelvoorde overleden
2025-11-02 - 724_N_afscheidtimdeclercqMETSVO_20251102140515.mp4 - MhKPvvZJx_0.jpg
Sport

Na 14 jaar als prof begint Tim Declercq aan nieuwe carrière
E3 saxo Classic - 2025
Sport

Dan toch: E3 Saxo Classic blijft trouw aan Harelbeke voor start en finish tot 2031

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Kamiel Deraeve

Kamiel Deraeve (13) surft naar unicum: surftalent pakt dubbele Belgische titel
Club Brugge - FC Bayern Munchen

Club Brugge wacht op vierde speeldag loodzware opgave tegen sterrenensemble van Barcelona
Arjen Livyns

Arjen Livyns verlaat Lotto voor XDS Astana
Torhout vs Jong Essevee

Torhout en Jong Essevee delen de punten
Beerschot vs KV Kortrijk

KV Kortrijk loopt uit op Beerschot
Boks Allerheiligen

West-Vlamingen schitteren op Allerheiligen Boksgala
Aanmelden