Torhout kreeg nadien enkele kansen, maar Van De Velde stuitte op de lat. Oostkamp liet zich niet afschrikken en bouwde de voorsprong uit. Na een mooie pass van Declerck omspeelde Dumoulin de doelman en scoorde opnieuw: 3-0.

Vlak voor rust kreeg Torhout een lichte penalty toen Dekuyper neerkwam. Hij verzilverde zelf de strafschop: 3-1. Het beloofde een spannende tweede helft te worden.