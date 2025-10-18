13°C
Oostkamp

Oost­kamp domi­neert der­by tegen Tor­hout: 5 – 1 overwinning

De Valkaart zat volledig vol voor de regenachtige derby tussen Oostkamp en Torhout. De thuisploeg liet meteen van zich spreken en trok de wedstrijd volledig naar zich toe.

Oostkamp startte sterk aan de partij. Al na drie minuten bracht ex-Torhout-aanvaller Colin Dumoulin de thuisploeg op voorsprong na een lange bal van Vanhaeren. Kort daarna leidde een lichte penaltyfout van Ballegeer tot een strafschop die Vermander koel afrondde: 2-0 na amper een kwartier.

Torhout scoort maar blijft achter

Torhout kreeg nadien enkele kansen, maar Van De Velde stuitte op de lat. Oostkamp liet zich niet afschrikken en bouwde de voorsprong uit. Na een mooie pass van Declerck omspeelde Dumoulin de doelman en scoorde opnieuw: 3-0.

Vlak voor rust kreeg Torhout een lichte penalty toen Dekuyper neerkwam. Hij verzilverde zelf de strafschop: 3-1. Het beloofde een spannende tweede helft te worden.

Oostkamp beslist wedstrijd in tweede helft

Na de rust bleef Oostkamp het spel domineren. Uit een hoekschop kopte Taillieu de bal overhoeks binnen. Via een tegenaanval scoorde Tristan Deblieck met wat geluk de 5-1 na een uur spelen.

Daarna verwaterde de wedstrijd zowel letterlijk door de regen als figuurlijk. Oostkamp verzekerde zich van de overwinning en nestelt zich in de top vijf van het klassement, terwijl Torhout blijft worstelen onderaan.

Thibaut Desmarets
Louis Maes

Louis Maes

