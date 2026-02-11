Aanmelden
Sport
Oostende

Oos­tend­se San­dri­ne Tas laat 1.500 meter schie­ten om zich op mas­sas­tart te concentreren

Sandrine Tas - schaatsen

© Belga

Schaatsster Sandrine Tas uit Oostende neemt vrijdag niet deel aan de 1.500 meter op de Olympische Winterspelen in Milaan-Cortina. Ze laat de afstand links liggen om zich volledig te kunnen richten op de massastart van zaterdag.

Tas stond in eerste instantie op de reservelijst voor de schaatsmijl, maar kreeg maandag het nieuws dat ze werd opgevist. Zo zou er naast Isabelle van Elst nog een tweede Belgische op de startlijst staan. Maar finaal heeft Tas nu toch beslist niet deel te nemen aan de 1.500 meter, zo bevestigt het BOIC dinsdagavond.

Onze landgenote opende haar tweede Winterspelen met een zevende plaats op de 3.000 meter, nadien greep ze op de 5.000 meter met een vierde stek nipt naast de medailles. In de ploegenachtervolging kon ze zich samen met Fran Vanhoutte en Isabelle van Elst niet plaatsen voor de halve finales. Dinsdag verloren ze de C-finale tegen Duitsland en werden zo zesde.

Sandrine Tas uit Oostende, Isabelle van Elst met West-Vlaamse roots en Fran Vanhoutte uit Gistel
Sport

West-Vlaamse schaatssters worden zesde in ploegenachtervolging: "Hadden beter kunnen doen"

De 30-jarige Tas wil zich na de Spelen de komende twee jaar toeleggen op het wielrennen. Daarvoor ligt ze onder contract bij Lotto-Intermarché. Vier jaar geleden was ze er voor de eerste keer bij in Peking. Daar werd ze 28e op de 500 meter, 28e op de 1.000 meter, 29e op de 1.500 meter en strandde ze in de halve finales van de massastart.

Belga
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

Meest gelezen

Kamp Persoon - Veyre
Sport

Delfine Persoon grijpt naast WBC-wereldtitel na chaotisch duel in Verenigde Staten
Delfine persoon
Sport

“Dit was geen bokswedstrijd”: ontgoocheling regeert bij Delfine Persoon na verloren kamp
KVDO-Oostkamp
Sport

KVDO zakt door het ijs na 2-0 voorsprong tegen Racing Gent

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Diego Simeone & Koke

Atlético-coach Diego Simeone op zijn hoede voor thuisreputatie van Club Brugge: "Ze spelen goed"
Sandrine Tas uit Oostende, Isabelle van Elst met West-Vlaamse roots en Fran Vanhoutte uit Gistel

West-Vlaamse schaatssters worden zesde in ploegenachtervolging: "Hadden beter kunnen doen"
Kimmer Coppejans

Kimmer Coppejans uit Oostende niet naar tweede ronde van Challengertoernooi Rijsel
Ivan Leko perso Champions League

"Atletico is meester in resultaat halen, maar wij zijn ook niet stom": Club-coach Ivan Leko over match tegen Atletico Madrid
Matthieu bonne

Bredenaar Matthieu Bonne is verkozen tot Athlete of the Year
Club Brugge

Champions League: Club Brugge staat morgen in heenduel tussenronde in Jan Breydel tegenover Atlético Madrid
Aanmelden