Oostendse Sandrine Tas laat 1.500 meter schieten om zich op massastart te concentreren
© Belga
Schaatsster Sandrine Tas uit Oostende neemt vrijdag niet deel aan de 1.500 meter op de Olympische Winterspelen in Milaan-Cortina. Ze laat de afstand links liggen om zich volledig te kunnen richten op de massastart van zaterdag.
Tas stond in eerste instantie op de reservelijst voor de schaatsmijl, maar kreeg maandag het nieuws dat ze werd opgevist. Zo zou er naast Isabelle van Elst nog een tweede Belgische op de startlijst staan. Maar finaal heeft Tas nu toch beslist niet deel te nemen aan de 1.500 meter, zo bevestigt het BOIC dinsdagavond.
Onze landgenote opende haar tweede Winterspelen met een zevende plaats op de 3.000 meter, nadien greep ze op de 5.000 meter met een vierde stek nipt naast de medailles. In de ploegenachtervolging kon ze zich samen met Fran Vanhoutte en Isabelle van Elst niet plaatsen voor de halve finales. Dinsdag verloren ze de C-finale tegen Duitsland en werden zo zesde.
De 30-jarige Tas wil zich na de Spelen de komende twee jaar toeleggen op het wielrennen. Daarvoor ligt ze onder contract bij Lotto-Intermarché. Vier jaar geleden was ze er voor de eerste keer bij in Peking. Daar werd ze 28e op de 500 meter, 28e op de 1.000 meter, 29e op de 1.500 meter en strandde ze in de halve finales van de massastart.