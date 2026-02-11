Tas stond in eerste instantie op de reservelijst voor de schaatsmijl, maar kreeg maandag het nieuws dat ze werd opgevist. Zo zou er naast Isabelle van Elst nog een tweede Belgische op de startlijst staan. Maar finaal heeft Tas nu toch beslist niet deel te nemen aan de 1.500 meter, zo bevestigt het BOIC dinsdagavond.

Onze landgenote opende haar tweede Winterspelen met een zevende plaats op de 3.000 meter, nadien greep ze op de 5.000 meter met een vierde stek nipt naast de medailles. In de ploegenachtervolging kon ze zich samen met Fran Vanhoutte en Isabelle van Elst niet plaatsen voor de halve finales. Dinsdag verloren ze de C-finale tegen Duitsland en werden zo zesde.