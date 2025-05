Oostende begon aarzelend in Kortrijk en keek na het eerste kwart tegen een achterstand van acht punten aan (28-20). Maar vervolgens schakelde de kustploeg een versnelling hoger in het tweede kwart (15-26) en mocht zo met een kleine voorsprong gaan rusten in Sportcampus Lange Munte. Na de pauze diepte het team van Dario Gjergja het verschil verder uit in het derde kwart (18-23). Kortrijk knokte evenwel terug en maakte er in het slotkwart nog een thriller van. Oostende dichtte in de twee laatste minuten nog een kloofje van vier punten.

Timothy Allen maakte de beslissende korf met een vrijworp. Met 27 punten werd hij topschutter van de avond. Bram Bogaerts was met 18 punten de meest productieve thuisspeler.

Donderdag speelt Oostende in het tweede duel thuis. Wie het eerst drie keer wint, stoot door naar de finale.