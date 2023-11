Op de negende speeldag van het reguliere seizoen stonden de Henegouwers oog in oog met de landskampioen. Aan de rust stond het al 41-31 in het voordeel van de West-Vlamingen en die kloof gaf de ploeg van Dario Gjergja niet meer uit handen. Damien Jefferson was man van de avond met achttien punten.