Oostende sloot de verplaatsing naar het Nederlandse Den Helder af met een duidelijke overwinning: 74-100. De Deen, Noam Yaacov, kroonde zich met 24 punten tot topschutter van de partij, Haris Bratanovic lukte met 13 punten en 11 rebounds een double-double.

Verder in de BNXT League versloeg Brussels Bergen in de eigen zaal met 96-76. De Leuven Bears, de verliezende bekerfinalist, verloren op bezoek bij Leeuwarden met 84-82. En kersvers bekerwinnaar Antwerp boekte een ruime uitzege bij het Nederlandse Zwolle: 67-98. De Amerikanen Enoch Cheeks (17 punten) en Andrew Funk (15) namen het voortouw, terwijl Belgian Lion Niels De Ridder uitblonk met 13 punten en 9 rebounds.

Klassement

In het klassement gaat Antwerp aan de leiding met twintig overwinningen tegenover vier nederlagen. Oostende telt evenveel zeges, maar speelde al twee wedstrijden meer. Brussels komt naast Leiden op de achtste plaats, Leuven blijft twaalfde, Bergen is dertiende. Leeuwarden (veertiende), Zwolle (vijftiende) en Den Helder (zestiende) volgen verderop in de rechterkolom.