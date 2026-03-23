Oos­ten­de laat zich niet op fout betrap­pen in BNXT League

Filou Oostende heeft zich zondag niet op een foutje laten betrappen op de 25e speeldag in de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketcompetitie. Ook koploper Antwerpen niet. 

Oostende sloot de verplaatsing naar het Nederlandse Den Helder af met een duidelijke overwinning: 74-100. De Deen, Noam Yaacov, kroonde zich met 24 punten tot topschutter van de partij, Haris Bratanovic lukte met 13 punten en 11 rebounds een double-double.

Verder in de BNXT League versloeg Brussels Bergen in de eigen zaal met 96-76. De Leuven Bears, de verliezende bekerfinalist, verloren op bezoek bij Leeuwarden met 84-82. En kersvers bekerwinnaar Antwerp boekte een ruime uitzege bij het Nederlandse Zwolle: 67-98. De Amerikanen Enoch Cheeks (17 punten) en Andrew Funk (15) namen het voortouw, terwijl Belgian Lion Niels De Ridder uitblonk met 13 punten en 9 rebounds.

Klassement

In het klassement gaat Antwerp aan de leiding met twintig overwinningen tegenover vier nederlagen. Oostende telt evenveel zeges, maar speelde al twee wedstrijden meer. Brussels komt naast Leiden op de achtste plaats, Leuven blijft twaalfde, Bergen is dertiende. Leeuwarden (veertiende), Zwolle (vijftiende) en Den Helder (zestiende) volgen verderop in de rechterkolom.

Belga
Meest gelezen

E3 Saxo Classis promo 2026
Sport

Herbekijk de start van de E3 Saxo Classic bij Focus-WTV
BK Wielrennen 2028
Sport

Deze West-Vlaamse stad organiseert in 2028 het BK wielrennen
Fietsers
Nieuws

West-Vlaanderen presenteert vernieuwd fietsnetwerk met uitkijkpunten en kunst

Lees ook

Belgaimage 169254547

Alec Segaert: "Ik doe mijn best om het voor de kijkers spannend te maken"
2026-03-29 - 701_N_startmiddelkerkeMETSVO_20260329161930.mp4 - JZkwwvZJx_3.jpg

Middelkerke scoort met start In Flanders Fields – From Middelkerke to Wevelgem
Volleybal bene titel Knack

Knack Roeselare pakt BeNe Conference-titel voor tweede jaar op rij
Handbal Izegem

Izegem verzekert zich van behoud in Super League na spannende wedstrijd tegen Bocholt
2026-03-29 - 721_N_MiddelkerkeWevelgemMETSVO_20260329165738.mp4 - pKlwwvZJx_4.jpg

Jasper Philipsen wint spectaculaire strijd in Flanders Fields
2026-03-29 - 726_N_zwevegemwielsbekeMETSVO_20260329140602.mp4 - YSjwwvZJx_4.jpg

Spannende topper in Eerste Provinciale eindigt op 3-3 tussen Zwevegem en Wielsbeke
