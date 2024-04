Zowel voor Patro als voor Oostende was een zege broodnodig. De Maasmechelaars maken nog kans op promotie, voor Oostende loerde de degradatie. Op doelpunten was het dan ook niet lang wachten. Siebe Dewaele liet eerst nog na om Oostende vanop de stip op voorsprong te zetten, maar aan de overzijde lukte het Patro-verdediger Simon Bammens in minuut 17 wel om het openingsdoelpunt tegen de netten te werken. Oostende zette de scheve situatie echter nog voor de rust recht. Spitsenduo Mohamed Berte en David Atanga boog de achterstand om in een 1-2-voorsprong.