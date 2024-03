In Weert kon Oostende rekenen op een beresterke Khalil Ahmad, die 37 punten liet optekenen. Bij de rust leidde de kustploeg al met 33-61. De Belgische kampioen controleerde in de tweede helft. In de Elite Silver moest Kortrijk ondanks het domineren van de rebound (27-36) zijn meerdere erkennen in Den Helder nadat het drie quarters aan de leiding had gestaan. De West-Vlamingen leden te veel balverlies (20).