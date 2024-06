Zo'n 400 Roemenen zakten gisteren af naar TRAX in Roeselare om de Roemeense nationale ploeg naar de overwinning te schreeuwen. Dat uiteindelijk de Belgen wonnen, konden ze best mee leven. Roemenië haalde immers onverhoopt een 3-0 zege tegen Oekraïne op de openingsspeeldag én iedereen in de poule telt nu drie punten.

Ook burgemeester Kris Declercq was aanwezig. Hij is trots dat zowel de Roemenen als de Belgen het EK in Roeselare op een groot scherm kunnen beleven: "De Roemeense Roeselarenaars. Dat is een hele community, mensen die hier komen werken zijn, maar die ook tonen dat ze zich integreren om te supporteren, niet alleen voor Roemenië, maar zelfs, zoals vanavond bewezen is, voor België."

Hoop

Roemenië verliest dan wel, de supporters laten het niet aan hun hart komen. Van: "Tegen spelers als De Bruyne, Doku en Lukaku is het heel moeilijk spelen. Maar ik heb toch een goed gevoel. Alle ploegen hebben nu evenveel punten. We hebben dus hoop voor de volgende wedstrijd", tot "De meeste Roemeense mensen ondersteunen Roemenië, maar ook België. Ik zal blij zijn, wie er ook wint".

het is duidelijk: de Roemeense fans genieten van het EK voetbal én supporteren eigenlijk voor twee naties op dit EK.