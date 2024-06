Vooraleer de oude drukkerij Strobbe in Izegem tegen de vlakte gaat, wordt er nog een laatste feestje gebouwd. De hoofdrol is weggelegd voor de Rode Duivels, want het leegstaande magazijn is omgetoverd tot EK-dorp.

“De EK-koorts komt traag op gang: De regulaire competitie met de play-offs duurde lang, er was de ‘bollekeskermis’ met de verkiezingen. De aandacht naar EK is nu pas gestart, dus wij zijn klaar”, vertelt Frederic Boulez van de organisatie.