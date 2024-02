Igor Thiago maakte in die match een geldig doelpunt, dat alsnog werd afgekeurd. De VAR besloot geen buitenspellijn te trekken, omdat hij Sandy Walsh niet had gezien. Anders dan in het dossier van Anderlecht en Racing Genk, zag de DRP geen foutieve toepassing van het reglement, de man achter het scherm had de Mechelaar gewoon niet opgemerkt.