Voor Thomas Delameilleure, Legal Officer bij Club Brugge, was die keuze een foute toepassing van het reglement. "In het VAR-protocol staat dat er een check moet gebeuren. Het is toch niet omdat iemand een menselijke fout maakt, dat het geen foute toepassing van het reglement is?"

Herspelen is voor blauw-zwart de enige juiste optie. KV Mechelen pleitte niet en "zal zich gedragen naar de wijsheid" van de DRP. Dat zal zoals steeds op een latere datum oordeel vellen.