Ondanks een mager palmares in 2025, met slechts één overwinning, kijkt Team Flanders-Baloise met een goed gevoel terug op het seizoen 2025. De West-Vlaamse opleidingsploeg bevestigde opnieuw haar rol als springplank voor jong talent met renners die zich in de kijker reden op uiteenlopende terreinen.

De absolute blikvanger blijft Victor Vercouillie. De koning van de ontsnapping reed voorbije twee seizoenen bijna 3.200 kilometer in de aanval.

In 2024 werd hij onverwacht geselecteerd voor het EK tijdrijden. Die discipline krijgt opnieuw prioriteit in zijn verdere ontwikkeling met het oog op een volgende stap in zijn carrière.