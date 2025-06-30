Ondanks onzekere toekomst kijkt Team Flanders-Baloise ambitieus vooruit: “De geldkraan gaat dicht, maar het doel van de ploeg verandert niet”
© Team Flanders-Baloise
Team Flanders-Baloise staat voor misschien wel het belangrijkste jaar uit zijn bestaan. De Vlaamse Overheid besliste om geen subsidies meer te voorzien, waardoor de toekomst van de opleidingsploeg onzeker is. Toch blijft de insteek onveranderd: jonge talenten klaarstomen voor het grotere werk.
Ondanks een mager palmares in 2025, met slechts één overwinning, kijkt Team Flanders-Baloise met een goed gevoel terug op het seizoen 2025. De West-Vlaamse opleidingsploeg bevestigde opnieuw haar rol als springplank voor jong talent met renners die zich in de kijker reden op uiteenlopende terreinen.
De absolute blikvanger blijft Victor Vercouillie. De koning van de ontsnapping reed voorbije twee seizoenen bijna 3.200 kilometer in de aanval.
In 2024 werd hij onverwacht geselecteerd voor het EK tijdrijden. Die discipline krijgt opnieuw prioriteit in zijn verdere ontwikkeling met het oog op een volgende stap in zijn carrière.
Nieuwe namen
De meest opvallende nieuweling is Henri Vandenabeele. Na zijn tweede plaats in de Baby Giro leek een nieuw klimtalent opgestaan, maar longcovid gooide roet in het eten. Na drie jaar bij DSM en twee jaar bij Lotto is zijn overstap naar Team Flanders-Baloise op papier een stap terug, maar wel met een duidelijke missie: terugkeren naar het niveau waar hij thuishoort. Ook Michiel Lambrecht uit Oostrozebeke versterkt na twee seizoenen in Waalse loondienst de ploeg.
Ook in de staff is er een grote nieuwe naam: Dirk Demol. De ex-wielrenner komt als ploegleider over van Lotto en moet de jonge renners begeleiden richting de top.