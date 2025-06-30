10°C
Aanmelden
Sport

Ondanks onze­ke­re toe­komst kijkt Team Flan­ders-Baloi­se ambi­ti­eus voor­uit: De geld­kraan gaat dicht, maar het doel van de ploeg ver­an­dert niet”

Team Flanders Baloise

© Team Flanders-Baloise

Team Flanders-Baloise staat voor misschien wel het belangrijkste jaar uit zijn bestaan. De Vlaamse Overheid besliste om geen subsidies meer te voorzien, waardoor de toekomst van de opleidingsploeg onzeker is. Toch blijft de insteek onveranderd: jonge talenten klaarstomen voor het grotere werk.

Ondanks een mager palmares in 2025, met slechts één overwinning, kijkt Team Flanders-Baloise met een goed gevoel terug op het seizoen 2025. De West-Vlaamse opleidingsploeg bevestigde opnieuw haar rol als springplank voor jong talent met renners die zich in de kijker reden op uiteenlopende terreinen.

De absolute blikvanger blijft Victor Vercouillie. De koning van de ontsnapping reed voorbije twee seizoenen bijna 3.200 kilometer in de aanval.
In 2024 werd hij onverwacht geselecteerd voor het EK tijdrijden. Die discipline krijgt opnieuw prioriteit in zijn verdere ontwikkeling met het oog op een volgende stap in zijn carrière.

Nieuwe namen

De meest opvallende nieuweling is Henri Vandenabeele. Na zijn tweede plaats in de Baby Giro leek een nieuw klimtalent opgestaan, maar longcovid gooide roet in het eten. Na drie jaar bij DSM en twee jaar bij Lotto is zijn overstap naar Team Flanders-Baloise op papier een stap terug, maar wel met een duidelijke missie: terugkeren naar het niveau waar hij thuishoort. Ook Michiel Lambrecht uit Oostrozebeke versterkt na twee seizoenen in Waalse loondienst de ploeg.

Ook in de staff is er een grote nieuwe naam: Dirk Demol. De ex-wielrenner komt als ploegleider over van Lotto en moet de jonge renners begeleiden richting de top.

Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Anneleen Vandamme
Team Flanders-Baloise

Meest gelezen

Bart De Wever Vrijworpen
Sport

Premier Bart De Wever steelt de show bij Spurs-zege tegen Antwerp Giants
Stadion brugge
Sport

Toch weer opening voor nieuw stadion Club Brugge?
Van Belleghem
Nieuws

Ex-wereldkampioen roeien Wim Van Belleghem (62) overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Team Flanders Baloise

Vlaamse steun voor Team Flanders-Baloise stopt eind 2026
Aanmelden