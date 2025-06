Team Flanders-Baloise, een UCI ProTeam gevestigd in Waregem, zet al jarenlang in op de ontwikkeling van jonge talentvolle renners in een professionele omgeving. Het doel is hen te laten doorstromen naar een hoger niveau. Sinds de oprichting in 1994 kon het team onafgebroken rekenen op Vlaamse ondersteuning. In die tijd begeleidde Flanders-Baloise 190 renners, waarvan er 109 konden doorstromen naar een WorldTour- of ander ProTeam. Ook heel wat West-Vlaamse renners waaronder Yves Lampaert, Tim Declercq en Bert Van Lerberghe begonnen hun carrière bij de ploeg.