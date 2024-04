Derluyn woont al 20 jaar in Griekenland en geeft er Engelse les. En wat het extra speciaal maakt: Pieter is ook supporter van Club Brugge. Hij was gevraagd omdat hij Nederlands spreekt. Het was een spannend moment, zeker omdat het ook de eerste keer was. Pieter Derluyn: “Ja, dat moet ik echt wel zeggen. Ik was nerveus. Niet noodzakelijk voor de match zelf. Maar het is de eerste keer dat je voor een publiek van 28.000 mensen spreekt. Ze zien je natuurlijk niet, dus dat is geen probleem, maar mijn hartslag ging toch wel de hoogte in.”