Het Griekse publiek liet de hoofden al hangen en ook de PAOK-spelers werden door de tegentreffer vooral ontmoedigd. Meer nog: kapitein Vanaken kwam twee keer dichtbij de dubbele voorsprong. Die kwam er uiteindelijk nog voor de rust.

Op tegenaanval liep Skoras vrij op zijn linkerflank. Kotarski kon zijn schot nog keren maar Jutglà stond op de juiste plaats om de 0-2 binnen te leggen. Ook nu weer moest de VAR lang checken maar de goal ging door. Met een 0-3-bonus over all mocht blauw-zwart al haast zegezeker de kleedkamer in.

Na de rust volstond 'cruise controll' om de wedstrijd uit te spelen. AL kwam Club Brugge nog goed weg toen de VAR een penalty voor PAOK omzette in eerder buitenspel van de Grieken. Jackers moest vijf minuten voor affluiten ook nog even tussenkomen om die 0-2 vast te houden.

En zo wacht Club Brugge nog een wondermooi dubbel duel tegen Fiorentina in de halve finale van de Conference League. Begin mei mogen spelers en supporters, in Firenze en op Jan Breydel, hopen dat blauw-zwart blijft geschiedenis schrijven. Laat ons al even dromen? In 1976 en 1978 speelde Club Europees ook een finale, tweemaal tegen Liverpool...

De speeldata: Fiorentina - Club op donderdag 2 mei (21u) en Club - Fiorentina op woensdag 8 mei om 18u45, omdat er de dag nadien de Heilig Bloedprocessie is.