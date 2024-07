Kortrijkzaan Arthur De Sloover stapte vanmorgen in Brussel met de Belgische hockeyploeg Red Lions de trein op naar Parijs. Hij gaat er met zijn team hun Olympische titel verdedigen. Ook de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers zijn vertrokken.

"Dit is een kippenvelmoment," zei Cedric Van Branteghem, de CEO van het BOIC tijdens het vertrek. "Het is nu wel echt 'Games-time.' Om meteen twee ploegen te zien vertrekken, helemaal uitgedost in de Team Belgium-kledij, dat is heel fijn. Het geeft een kick en het is een kippenvelmoment."

Dat de Spelen op een figuurlijke steenworp van België plaatsvinden, is volgens Van Branteghem een enorme troef. "We voelen heel veel enthousiasme bij onze partners om er in Parijs bij te zijn en er zullen ook heel veel Belgische supporters zijn", zegt hij.