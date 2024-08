Het boegbeeld van het Belgische vrouwenbasket was geraakt aan haar neus en ribben en bleef in de kleedkamer. Met een gemiddelde van 23,3 punten per wedstrijd kroonde de Ieperse zich wel tot topscorer van het toernooi. Ze was ook goed voor 7,5 rebounds en 4,3 assists per wedstrijd.

In de laatste groepswedstrijd tegen Japan brak ze het olympisch record met een score van 30 punten. Ze is ook de eerste basketspeelster ooit die in zeven olympische wedstrijden op rij meer dan twintig punten weet te scoren.